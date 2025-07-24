Для движения транспорта в Бишкеке открыли новую дорогу по улице Токтоналиева

Новую дорогу на участке от проспекта Масалиева до улицы Дуйшеева по улице Токтоналиева открыли в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По ее данным, открытый для движения транспорта участок проинспектировал мэр Айбек Джунушалиев. Он считает, что работы проведены качественно и в срок.

В муниципалитете отметили, что за четыре месяца построена дорога протяженностью 1,4 километра. Проведены работы по установке трубопроводов, лотков, бордюров, организованы автобусные остановки, дорожные знаки, нанесена разметка, обустроены тротуары.

На этом участке дороги введено ограничение высоты проезда для большегрузного транспорта, а также восстановлена схема движения автобуса № 175.