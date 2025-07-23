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Общество

Ремонт дорог в Бишкеке. Открыт участок улицы Льва Толстого

После капитального ремонта для движения автотранспорта открыли участок улицы Льва Толстого от улицы Элебаева до улицы Панфилова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках капитального ремонта обновлено асфальтовое покрытие: первый слой — стандартный асфальт толщиной 6 сантиметров, второй — щебеночно-мастичный асфальт толщиной 5 сантиметров. Также заменены бордюры, ирригационная система, дорожные знаки и светофоры.

На отдельных участках улица расширена. Для снижения пробок перед перекрестками выделены отдельные полосы для поворота направо — такая практика применяется на столичных улицах, прошедших капитальный ремонт за последние два года. Парковочные зоны оставлены открытыми.

Работы по капитальному ремонту продолжаются на участке от улицы Панфилова до улицы Акиева. Также участок улицы Льва Толстого от поворота к Республиканской клинической инфекционной больнице до проспекта Манаса будет полностью перекрыт для движения до 2 сентября.

В настоящее время на участке проводятся работы по реконструкции тепловой сети.

В 2025 году планируется полная реабилитация улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе. Участок между улицами Акиева и Бакаева в текущие планы ремонта не входит, так как здесь разрабатывается проект строительства транспортного узла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337302/
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