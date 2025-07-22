В Чон-Алайском районе фермеры начали выращивать облепиху без колючек. Саженцы привезли из Алтайского края России. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Фото Минсельхоза

По ее данным, высадили сорта «инья», «клавдия» и «алтай». Около 90 процентов саженцев успешно прижились и завязали плоды. Ожидается, что с одного куста планируют собирать от 8 до 12 килограммов ягод.

Для экономии воды полив растений осуществляется с помощью капельного орошения.

Продавать ягоды будут по цене от 250 до 380 сомов за килограмм. Отмечается, что это может стать хорошим заработком для местных фермеров.