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Общество

В «Городке энергетиков» временно отключили горячее водоснабжение

В Бишкеке 22 июля отключили горячее водоснабжение на улице Зеленой в «Городке энергетиков» для устранения прорыва тепловой сети в СК-Энр-24. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Горячее водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

  • улица Зеленая, 1, 1в, 5, 7а, 7, 9, 12, 1а/1 (ЦСМ № 11), 1а/2 (Д/С), 3/1 (Аламудунский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора);
  • улица Гаражная, 1а (Аламудунская РЭС);
  • «Городок энергетиков», 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

Отмечается, что подача горячего водоснабжения возобновится после устранения порыва в максимально возможные короткие сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337083/
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