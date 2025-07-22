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Общество

В Кыргызстане строят 24 новых объекта для органов прокуратуры

Фото Генпрокуратуры. Генпрокурор Максат Асаналиев на церемонии закладки капсулы в фундамент нового административного здания прокуратуры Чуйской области

По республике строится 24 новых объекта для органов прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, ведется строительство административных зданий, служебных квартир, а также других социально значимых объектов.

Отмечается, что эти меры направлены на улучшение условий работы и жизни сотрудников правоохранительных органов.

Сегодня состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент нового административного здания прокуратуры Чуйской области с участием генерального прокурора Максата Асаналиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337082/
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