В Кыргызстане строят 24 новых объекта для органов прокуратуры

По республике строится 24 новых объекта для органов прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По ее данным, ведется строительство административных зданий, служебных квартир, а также других социально значимых объектов.
Отмечается, что эти меры направлены на улучшение условий работы и жизни сотрудников правоохранительных органов.
Сегодня состоялась торжественная церемония закладки капсулы в фундамент нового административного здания прокуратуры Чуйской области с участием генерального прокурора Максата Асаналиева.