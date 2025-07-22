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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог. В Бишкеке закрывается западная часть улицы Ибраимова

В Бишкеке закрывается западная часть улицы Ибраимова на пересечении с улицей Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» выполняет работы по замене тепловой сети на участке от улицы Торекула Айтматова до улицы Тыныстанова. Поэтому с 24 июля 2025 года для перекладки труб будет перекрыта западная часть улицы Ибраимова на пересечении с улицей Фрунзе.

Работы будут проводиться до 30 августа.

Двухстороннее движение будет организовано с восточной стороны улицы Ибраимова от улицы Огонбаева до улицы Жумабека.

МП «Бишкектеплосеть» просит с пониманием отнестись к данной ситуации и заранее планировать маршруты передвижения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337024/
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