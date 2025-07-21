Автор популярного паблика в соцсетях снял видеоролик о сложностях, с которыми сталкиваются водители при выезде из микрорайона «Юг-2» на обновленную улицу Льва Толстого. По его словам, схемы движения, установленные после реконструкции, не только вызывают пробки, но и создают аварийные ситуации.

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Чтобы повернуть налево, нужно пройти настоящий квест. На всех выездах с микрорайона поворот налево запрещен. Единственный светофор на улице Фатьянова, который раньше установили из-за частых ДТП, просто убрали.

Местные жители задаются резонным вопросом: почему светофор на Эгембердиева вновь вернули, хотя ранее сообщалось, что он был установлен с нарушениями — якобы в угоду строительной компании, владеющей бизнес-центром на этом участке?

Горожане требуют от мэрии пересмотра схемы движения и возвращения элементов регулирования, необходимых для безопасности. Особенно на фоне того, что в микрорайоне проживает множество семей с детьми и пожилыми людьми. До сих пор остается загадкой как детям переходить улицу Льва Толстого. 24.kg уже обращалось за комментариями в столичную мэрию, но комментариев так и не получили.