В Балыкчи жители не следят за домом, но жалуются все равно на мэрию

В Балыкчи в подвале одного из домов лопнула канализационная труба и все залило водой, которая потом замерзла. Об этом 24.kg сообщила горожанка.

Фото жительницы Балыкчи . В подвале дома лопнула труба, все залито водой

По ее словам, в доме по адресу Абдрахманова, 217 нет отопления. Мэрия Балыкчи не обращает на это внимания, так как дом не находится на ее балансе.

«Мы уже не знаем, куда обратиться. В муниципалитете говорят, что дом частный, но они могли бы нам немного помочь. Они то и дело «едят» кумторовские деньги. У них же должна быть человечность. Сейчас холодно, вода в подвале замерзла. Там еще и щиток электрический, опасно ведь», — жалуется читательница.

В мэрии города подтвердили, что жалоба действительно есть. Однако в данном доме имеется свой кондоминиум, который работает с гражданами, и муниципалитет не в праве участвовать в благоустройстве объекта.

По словам пресс-секретаря мэрии Балыкчи Миргуль Жансеркеевой, жители сами не прилагают никаких усилий для решения имеющихся проблем.

«Муниципалитет не имеет права выделять деньги. Жители дома № 217 по улице Абдрахманова уже обращались к нам по поводу потопа. Наш водоканал помочь не отказался, туда были отправлены две машины, которые все вычистили, привели подвал в порядок. Затем всем жителям объяснили, что они сами должны следить за состоянием труб, крыши, подвального помещения. И всех предупредили, что если в ближайшее время трубы не будут заменены, то ситуация с потопом повторится», — заключила она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.