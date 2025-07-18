Граждане Кыргызстана в России не могут легализоваться из-за очередей в центрах

Согласно указу главы государства РФ Владимира Путина, иностранным гражданам нужно урегулировать свое правовое положение, либо выехать из страны до 10 сентября.

Однако граждане Кыргызстана жалуются на неспособность легализоваться из-за низкой пропускной способности некоторых территориальных отделов по вопросам миграции МВД России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Замминистра труда КР Бакыт Дарманкул уулу встретился с исполняющим обязанности замначальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. На встрече были озвучены проблемы, с которыми к МВД России обращаются кыргызстанцы, такие как низкая пропускная способность некоторых территориальных отделов по вопросам миграции МВД России по Москве, Московской области и Екатеринбурге.

В свою очередь Бакыт Дарманкул уулу предложил российской стороне рассмотреть возможность открытия дополнительных окон для приема граждан Кыргызской Республики как государства-члена ЕАЭС. Также замминистра упомянул о необходимости создания механизмов по выводу несовершеннолетних граждан Кыргызстана из реестра контролируемых лиц.

Напомним, согласно Указу президента России от 30 декабря 2024 года № 1126, граждане Кыргызстана, нарушившие миграционное законодательство РФ, обязаны либо самостоятельно выехать из страны, либо до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус.