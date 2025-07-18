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Общество

На побережье Иссык-Куля усилена безопасность: заработал новый пункт милиции

На побережье озера Иссык-Куль сдан в эксплуатацию важный инфраструктурный объект, предназначенный для обеспечения безопасности. При поддержке Фонда развития Иссык-Куля на территории зоны отдыха «Каганат» был открыт современный территориальный пункт милиции. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

По его данным, эта инициатива реализована в целях обеспечения безопасности туристов и местных жителей, профилактики правонарушений и преступности, а также предоставления оперативного и качественного сервисного обслуживания.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. Пункт милиции

Новый пункт построен в соответствии с современными требованиями, в нем созданы все условия для эффективной и оперативной службы сотрудников милиции. Объект оснащен необходимым техническим оборудованием для приема граждан, регистрации обращений и оперативного реагирования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336681/
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