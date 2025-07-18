Новые меры для защиты жертв домашнего насилия: агрессоров ждет реабилитация

Кабмин утвердил ряд документов, которые должны улучшить защиту жертв и изменить подход к профилактике насилия в семье.

Теперь для оценки риска семейного насилия будет использоваться специальная методика. Если женщина или ребенок подвергаются угрозе, они смогут получить временный защитный ордер — специальный документ, который обязует агрессора покинуть дом и не приближаться к пострадавшему.

Кроме того, для тех, кто совершил насилие, разработана программа по изменению поведения. Она будет обязательной для тех, кто признан виновным в семейном насилии.

Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Государственная служба исполнения наказаний должны внедрить эти меры. Они обязаны проводить разъяснительную работу среди населения и сотрудников госорганов.

Также по согласованию с прокуратурой будет разработан механизм составления отчетов о случаях семейного насилия и их анализ. Отменены старые формы защитных ордеров и некоторые предыдущие постановления правительства, которые больше не соответствуют новым стандартам.

Новые правила вступают в силу с 25 июля 2025 года.

Эти изменения направлены на то, чтобы жертвы насилия могли быстрее и эффективнее получать помощь, а агрессоры — несли ответственность и проходили реабилитацию.