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Общество

Утвержден порядок формирования кадрового резерва замглавы по цифровому развитию

Утвержден порядок формирования и функционирования резерва кадров для назначения на должность заместителя руководителя госоргана по цифровому развитию. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры КР.

По ее данным, цель нового порядка — обеспечить прозрачность, объективность и открытость при формировании управленческого состава, а также привлечь на госслужбу квалифицированных и мотивированных специалистов в сфере цифровизации.

Ключевые положения:

  • резерв кадров формируется по итогам открытого конкурса, который проводится дважды в год;
  • в конкурсе могут принять участие граждане Кыргызской Республики, имеющие высшее образование и опыт работы в сфере ИКТ либо на руководящих должностях;
  • установлены четкие квалификационные требования, включая знания законодательства в сфере ИТ, навыки стратегического планирования, управления коллективом, разработки аналитических документов;
  • отбор проходит в два этапа: проверка документов и собеседование, оцениваемое по балльной системе;
  • конкурсная комиссия формируется министерством и включает представителей администрации президента, кадровой и цифровой служб.

Срок пребывания в резерве составляет:

  • 2 года — для лиц, прошедших конкурс;
  • 1 год — для ранее замещавших должность, уволенных по причинам сокращения или реорганизации.

Порядок назначения:

При возникновении вакансии министерство направляет в госорган список кандидатов из резерва, а окончательное решение по назначению принимается по согласованию с министром цифрового развития.

Резерв может быть аннулирован в случае утраты гражданства, предоставления недостоверных данных, отказа дважды от замещения вакантной должности и других оснований, предусмотренных порядком.

Введение механизма создает устойчивую и прогнозируемую систему отбора управленческих кадров в сфере цифрового развития, способствует профессионализации госслужбы и ускорению процессов цифровизации в стране.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336475/
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