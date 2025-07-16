17 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Джалиля, Курманджан Датки;

9.30-18.00 — улица Скрябина, 76, 76а, 78, 78а;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак Ордо», улицы Ак-Булак, Урмат, Тулпар, Чынар, бульвар Эркиндик, 35, улица Исанова, 80, отрезки улиц Чапаева, Ахунбаева, Садырбаева, Толстого, Логвиненко, Лумумбы, село Мраморное (улицы Мраморная, Новая, Ак-Чий, Юбилейное, Северная, Молодежная, Урожайная, Южная, 70 лет Октября, Целинная, Кольцевая, Тендик, МТФ, Сары-Булак, Березовая, Центральная, Ала-Арча, Жетиген, Новостройка, школа, детский сад, айыл окмоту, ГСВ, насос для поливной воды);

13.00-17.00 — микрорайон «Достук».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Бакая, Новостройка, Новая, Людмилы), Ленинское (улица Восточная);

9.00-13.00 — село Лебединовка (улицы Боконбаева, Нарынская, Ошская, Таласская, Чуйская, Манаса, Родниковая, Угловая, Северная, жилмассив «Айкол»);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Калинина), Полтавка (улицы Горького, Октябрьская, Комминтерна, Партизанская, Центральная);

9.00-16.30 — село Калдык (улица Центральная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова), Шабдан (улица Бакирова, школа);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина, 266-490, 513-689, Алма-Атинская, 113-205, Кирова, 185-191, Чеченова, Набережная, 1-53, Советская, 84-229, Линейная, 137-367, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, 402-672, Шевченко, Манаса, жилмассив «Жаштык»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Новостройка, Масанчина, Северная, Луговая, Хиязова, Лалаза, Сокулукская, Молодежная, Ванахума, Восточная, Центральная, Почтовая, Пионерская), Кызыл-Туу (улица Восточная);

9.00-13.00 — село Тюлек (улицы Школьная, Попова);

13.00-17.00 — село Спартак (улица Ленина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Учительская, Школьная, Фрунзе, Советская, Ключевая, Таласская), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Октябрь, Ленина, Школьная, Горького, Проектируемая, Южная), город Шопоков (улицы Шопокова, Промышленная, Линейная, Советская, Космонавтов, Репина), села Асылбаш (улицы Кашка-Суу, Бира, Омурбека, Тоголок, Сураналы), Сокулук (улицы Советская, Бакыт, Ала-Арчинская);

9.30-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселки Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Заводская, Степная, Октябрьская), Западный (улицы Октябрьская, Молодая Гвардия);

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — село Чалдовар (улицы Верхняя, Ленина);

9.00-17.00 — села Телман (улицы Эгембердиева, Айтымбет), Эркин-Сай (улица Токтогула);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Советская, Мельничная), город Токмак (улицы Пушкина, Пионерская, Пролетарская, Интернациональная, Узбекская, Береговая, Советская, Охотничья, Первомайская, Победы, Татарская, Толстого, Трясина, Комсомольская, Токтогула, Куйбышева, Горького, Гагарина, Пушкина, район рынка), село Карой (улица Комсомольская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Токтоналиева (улица Юрьевская), Ивановка (улицы Ильина, Кирова, Пионерская, Почтовая, Пролетарская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улица Оторбаева, авторынок), села Арал, Кок-Токой, Кара-Суу, Копуро-Базар.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область