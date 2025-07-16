Сколько дорог отремонтировали в Бишкеке за полгода, рассказали в мэрии

Сколько дорог отремонтировали за полгода рассказали в мэрии Бишкека. Муниципалитет предоставил отчет о завершении ряда крупных объектов улично-дорожной сети столицы.

Отмечается, что все работы проводились в рамках программы по модернизации транспортной инфраструктуры, включая капитальный ремонт, пробивку и реконструкцию трасс.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, завершена реконструкция:

улицы Медерова от улицы 7 апреля до улицы Панфилова — 2,5 километра;

проспекта Жибек Жолу от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова — 1,8 километра;

бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу — 1,9 километра;

улицы Шабдан Баатыра от улицы 7 апреля до улицы Лермонтова — 1,7 километра;

улицы Кара-Дарьинская от улицы Медерова до улицы Льва-Толстого — 1 километр.

Также завершены работы в Ленинском районе:

улица Береговая от улицы 50-летия Победы до улицы Семетей;

улица Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова;

улица Токтогула от улицы Бейшеналиевой до моста (южная сторона);

заезд в Центр охраны материнства и детства с улицы Тыналиева.

В Октябрьском районе:

9 микрорайон от домов № 36/1 и № 36/2 до улицы Саманчина;

6 микрорайон, улица Сухэ-Батора от домов № 7, 9 до улицы Каралаева;

3 микрорайон от улицы Койбагарова до улицы Суеркулова;

рынок «Орто-Сай» («Оберон»);

7 микрорайон от дома № 48/2 до дома № 49/6;

улица Молдокулова, ДОО № 182.

В Первомайском районе:

улица Исанова от улицы Васильева до улицы Щербакова;

улица Пригород-7 от улицы Жаштык-5 до улицы Пригород-6;

подъезд к Национальному госпиталю.

В Свердловском районе:

стадион «Алга» от улицы Абдрахманова до улицы Усенбаева вдоль БЧК.

Все работы выполнены МП «Бишкекасфальтсервис».