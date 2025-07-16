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Общество

Сколько дорог отремонтировали в Бишкеке за полгода, рассказали в мэрии

Фото из архива

Сколько дорог отремонтировали за полгода рассказали в мэрии Бишкека. Муниципалитет предоставил отчет о завершении ряда крупных объектов улично-дорожной сети столицы.

Отмечается, что все работы проводились в рамках программы по модернизации транспортной инфраструктуры, включая капитальный ремонт, пробивку и реконструкцию трасс.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, завершена реконструкция:

  • улицы Медерова от улицы 7 апреля до улицы Панфилова — 2,5 километра;
  • проспекта Жибек Жолу от улицы Курманжан Датки до улицы Лермонтова — 1,8 километра;
  • бульвара Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу — 1,9 километра;
  • улицы Шабдан Баатыра от улицы 7 апреля до улицы Лермонтова — 1,7 километра;
  • улицы Кара-Дарьинская от улицы Медерова до улицы Льва-Толстого — 1 километр.

Также завершены работы в Ленинском районе:

  • улица Береговая от улицы 50-летия Победы до улицы Семетей;
  • улица Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова;
  • улица Токтогула от улицы Бейшеналиевой до моста (южная сторона);
  • заезд в Центр охраны материнства и детства с улицы Тыналиева.

В Октябрьском районе:

  • 9 микрорайон от домов № 36/1 и № 36/2 до улицы Саманчина;
  • 6 микрорайон, улица Сухэ-Батора от домов № 7, 9 до улицы Каралаева;
  • 3 микрорайон от улицы Койбагарова до улицы Суеркулова;
  • рынок «Орто-Сай» («Оберон»);
  • 7 микрорайон от дома № 48/2 до дома № 49/6;
  • улица Молдокулова, ДОО № 182.

В Первомайском районе:

  • улица Исанова от улицы Васильева до улицы Щербакова;
  • улица Пригород-7 от улицы Жаштык-5 до улицы Пригород-6;
  • подъезд к Национальному госпиталю.

В Свердловском районе:

  • стадион «Алга» от улицы Абдрахманова до улицы Усенбаева вдоль БЧК.

Все работы выполнены МП «Бишкекасфальтсервис».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336339/
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