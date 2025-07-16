Бишкеке 16 июля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +34 градуса.

Отключение газа, света, воды

13.00-17.00 — 6-й микрорайон, дома № 1, 2/1, 2/2;

8.00-13.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Лущихина;

9.00-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (госрезиденция, улицы Ульяновская, Береговая, 50 лет Победы, Кожобергенова, Дачная, Чодронова, Ярославская, Братская, Школьная, Мусулманкулова, Луговая, Семетей, Северная, Ямбурская), «Ала-Тоо» (улицы Кок-Кыя, Улук-Тоо, Ак-Булак, Сын-Таш, Кара-Сай, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Кара-Шоро, Ала-Тоо), «Нижний Орок», улица Тыныстанова, дом № 104, жилгородок «Красный строитель» (улицы Красный строитель, Менделеева), село Мраморное (улицы Урожайная, Молодежная, 70 лет Октября), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, 2, 4, 5), село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Курманалиева, Октябрьская, Садовая), улица Лумумбы, дом № 141а;

11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

У кого намечается той

Жалолидин Нурбаев

Родился 16 июля 1970 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Рысбай Аматов

Родился 16 июля 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Алмазбек Зарылбек уулу Алмазбек

Родился 16 июля 1975 года. Первый заместитель министра юстиции КР.

Азамат Мамбетов

Родился 16 июля 1976 года. Первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Руслан Царев

Родился 16 июля 1991 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

День работников Гидрометеорологической службы Кыргызской Республики

Постановлением правительства от 27 июля 2015 года 16 июля установлено Днем работников Гидрометеорологической службы КР.

Наблюдениями и прогнозированием различных погодных явлений занимаются специалисты Гидрометеорологической службы. Свою работу ведомство ведет с июля 1926-го. За это время создана обширная наблюдательная сеть, насчитывающая на сегодня 33 метеостанции, 31 пункт агрометеорологических наблюдений, 76 гидрологических постов на реках, 4 поста на Иссык-Куле и 1 — на Кировском водохранилище.

Люди, которые меняли мир

Родился кинооператор Сергей Чадин

Родился 16 июля 1938 года в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Советский оператор-постановщик документального и игрового кино.

С 1959-го работает на студии «Кыргызфильм». Снимал такие картины, как «Зной» (1962), «Первый учитель» (1965), «Небо нашего детства» (1966), «И никто другой» (1967), «Поклонись огню» (1971), «Чертов мост» (1997) и другие.

Член Союза кинематографистов СССР.

Умер поэт Суюнбай Эралиев

16 июля 2016-го на 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев. Ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Родился 15 октября 1921-го в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны.

Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939 года. В 1949-м вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).

Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959 году поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).

Суюнбай Эралиев перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и других российских писателей. Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные и языки народов СССР.

Куда сходить

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