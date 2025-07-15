19:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Уличное освещение провели в бишкекском жилмассиве «Кок-Жар»

Фото мэрии Бишкека. Уличное освещение в жилмассиве

В рамках программы благоустройства Бишкека провели уличное освещение в жилом массиве «Кок-Жар». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, проложено 9 километров самонесущего изолированного провода (СИП) и установлено 300 современных LED-светильников.

Новые светильники улучшат видимость на улицах в темное время суток, упростят передвижение жителей и повысят уровень безопасности.

МП «Бишкексвет» планирует продолжить работу по модернизации и расширению сети освещения в других жилмассивах столицы с применением энергоэффективных и современных технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336314/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
Уличное освещение обновили на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке
Новые уличные фонари установили на проспекте Чуй в Бишкеке
В бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик» установили освещение на 14 улицах
В Бишкеке появилось уличное освещение на улице Жайыла Баатыра
Светильники «питерского» типа устанавливают на проспекте Чуй
На улицах Бишкека установили 1,4 тысячи светодиодных фонарей
Пилотный проект энергоэффективного уличного освещения запустят в Кыргызстане
Экономия электроэнергии. В Бишкеке будут веерно отключать уличное освещение
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
15 июля, вторник
19:40
Уличное освещение провели в бишкекском жилмассиве «Кок-Жар» Уличное освещение провели в бишкекском жилмассиве «Кок-...
19:23
Чемпиону мира по паратриатлону Жалалдину Абдувалиеву вручили 500 тысяч сомов
19:01
Рейд по очистке озера от сетей и мусора стартовал на Иссык-Куле
18:30
16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:00
Наркоборцы Кыргызстана показали журналистам свою работу изнутри