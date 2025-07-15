Уличное освещение провели в бишкекском жилмассиве «Кок-Жар»

В рамках программы благоустройства Бишкека провели уличное освещение в жилом массиве «Кок-Жар». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, проложено 9 километров самонесущего изолированного провода (СИП) и установлено 300 современных LED-светильников.

Новые светильники улучшат видимость на улицах в темное время суток, упростят передвижение жителей и повысят уровень безопасности.

МП «Бишкексвет» планирует продолжить работу по модернизации и расширению сети освещения в других жилмассивах столицы с применением энергоэффективных и современных технологий.