На улицах Бишкека установили 1,4 тысячи светодиодных фонарей

На столичных улицах установили 1,4 тысячи светодиодных фонарей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В рамках масштабного проекта по обновлению уличного освещения на путепроводах Льва Толстого, по улицам 7 Апреля и Ибраимова установили 1 тысячу 400 современных светодиодных фонарей.

По данным муниципалитета, светильники не только значительно улучшили видимость на участках, но и повысили безопасность дорожного движения в ночное время.

В ведомстве отметили, что фонари отличаются высокой энергоэффективностью, что позволяет существенно сократить потребление электроэнергии, обеспечивая при этом яркий и равномерный свет.