21:27
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Светильники «питерского» типа устанавливают на проспекте Чуй

85 новых чугунных опор «питерского» типа высотой 12 метров установили на проспекте Чуй. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкексвет» продолжает работу по улучшению уличного освещения на отрезке от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова.

Каждая опора оснащена двумя светильниками мощностью 200 ватт. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение как на проезжей части, так и на аллее, что способствует повышению безопасности и комфорта для пешеходов и автомобилистов.

«Специалисты МП «Бишкексвет» также произвели демонтаж старых опор и прокладку кабелей под землей. Это не только улучшило внешний вид улицы, убрав провисающие провода, но и повысило безопасность, сделав улицу более эстетичной и современной», — сообщили в мэрии и добавили, что горожане своими глазами могут увидеть программу «Чистое небо», когда вместо кабелей и проводов — красивые «питерские» опоры.

Работы по установке новых опор продолжаются на участке проспекта Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова.

В мэрии подчеркнули, что проект по модернизации освещения на проспекте Чуй — лишь часть работы, проводимой «Бишкексветом».

«Ведутся постоянные работы по модернизации и обслуживанию осветительных систем по всему городу, с целью создания комфортной и безопасной городской среды для всех жителей и гостей столицы», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303887/
просмотров: 3116
Версия для печати
Материалы по теме
На улицах Бишкека установили 1,4 тысячи светодиодных фонарей
Пилотный проект энергоэффективного уличного освещения запустят в Кыргызстане
Экономия электроэнергии. В Бишкеке будут веерно отключать уличное освещение
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солне...
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда
19:43
В Кыргызстане начнутся рейды по выявлению неплательщиков имущественных налогов