Светильники «питерского» типа устанавливают на проспекте Чуй

85 новых чугунных опор «питерского» типа высотой 12 метров установили на проспекте Чуй. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкексвет» продолжает работу по улучшению уличного освещения на отрезке от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова.

Каждая опора оснащена двумя светильниками мощностью 200 ватт. Они обеспечивают яркое и равномерное освещение как на проезжей части, так и на аллее, что способствует повышению безопасности и комфорта для пешеходов и автомобилистов.

«Специалисты МП «Бишкексвет» также произвели демонтаж старых опор и прокладку кабелей под землей. Это не только улучшило внешний вид улицы, убрав провисающие провода, но и повысило безопасность, сделав улицу более эстетичной и современной», — сообщили в мэрии и добавили, что горожане своими глазами могут увидеть программу «Чистое небо», когда вместо кабелей и проводов — красивые «питерские» опоры.

Работы по установке новых опор продолжаются на участке проспекта Чуй от бульвара Эркиндик до улицы Абдрахманова.

В мэрии подчеркнули, что проект по модернизации освещения на проспекте Чуй — лишь часть работы, проводимой «Бишкексветом».

«Ведутся постоянные работы по модернизации и обслуживанию осветительных систем по всему городу, с целью создания комфортной и безопасной городской среды для всех жителей и гостей столицы», — отметили в муниципалитете.