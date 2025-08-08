11:14
Общество

В селе Мин-Булак внедрили уличное освещение на солнечных панелях

В селе Мин-Булак Нарынской области вдоль трассы протяженностью около 30 километров установили уличные фонари, работающие от солнечных панелей. Об этом сообщили в пресс-службе НЭСК.

По ее данным, система освещения полностью автономна, солнечные панели в дневное время накапливают энергию, а ночью питают фонари с LED-лампами. Светильники оснащены датчиками, поэтому включаются и выключаются автоматически.

Проект реализован айыл окмоту в рамках развития местной инфраструктуры и внедрения энергоэффективных решений.

По данным НЭСК, ранее ежегодно на уличное освещение тратили 60 тысяч сомов. С переходом на солнечную энергию удалось полностью избавиться от затрат. 
