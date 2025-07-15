16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

13.00-17.00 — 6-й микрорайон, дома № 1, 2/1, 2/2;

8.00-13.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Лущихина;

9.00-17.00 — жилмассивы «Чон-Арык» (госрезиденция, улицы Ульяновская, Береговая, 50 лет Победы, Кожобергенова, Дачная, Чодронова, Ярославская, Братская, Школьная, Мусулманкулова, Луговая, Семетей, Северная, Ямбурская), «Ала-Тоо» (улицы Кок-Кыя, Улук-Тоо, Ак-Булак, Сын-Таш, Кара-Сай, Кызыл-Тоо, Орто-Арык, Кара-Шоро, Ала-Тоо), «Нижний Орок», улица Тыныстанова, дом № 104, жилгородок «Красный Строитель» (улицы Красный Строитель, Менделеева), село Мраморное (улицы Урожайная, Молодежная, 70 лет Октября), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, 2, 4, 5), село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Курманалиева, Октябрьская, Садовая), улица Лумумбы, дом № 141а;

11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

2 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Арал, Кок-Токой, Кок-Добо, Кыргызстан, Кызыл-Адыр, Кок-Сай, Аманбаево, город Талас (улиа Оторбаева, авторынок).

3 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Гроздь (улицы 60 лет Октября, Сейтек, Мелиораторов, Пятилетка, Верхняя Ат-Башы, Участок, Барак), Васильевка (улица Солто-Ата), Виноградное (улицы Чуйская, Спортивная);

9.00-12.00 — села Кашка-Суу (улицы Эркин, Медерова, Ала-Арчинская, Озгоруш, Достук, Лесхозная, Новостройка), Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, Дружбы, Сейтека, Байтик, жилмассив «Ынтымак»);

9.00-13.00 — жилмассивы «50 га», «Кырман» (улицы Шабдана Баатыра, Достук, Иссык-Кульская, Ынтымак, Радужная, Ауэзова, Мадиева, Луговая, Кенеш, Бейшеналиев);

8.00-18.00 — села Дачное (улицы Восточная, Северная, Жукова, 40 лет Победы, Чехова, Ленина, Шевченко, Ломоносова, Строительная, Береговая), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта, переулки Медицинское, Бегалиева).

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Федоровка (улица Ленина), Полтавка (улица Центральная), Алексеевка (улица Калинина), город Кара-Балта (улица Комарова);

9.00-17.00 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — микрорайон «Черемушка» (улицы Токонбаева, Ленина), села Каинды (улица Базаркула), Кашкелен (улицы Токтогула, Сматова).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Милянфан (улицы Фрунзе, Гагарина, Дивазова), Новопокровка (улица Ленина)

Московский РЭС;

9.00-17.00 — села Беловодкое (улицы Солнечная, Юбилейная), Ак-Башат (улица Комсомольская), Садовое (улица Киргизская), Беш-Корук, Тюлек (улицы Токтогула, Эгимбаева);

10.00-13.00 — село Беш-Терек.

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — поселок Северный (улицы Киргизская, Панфилова, Советская, Калинина);

9.00-15.00 — село Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Усупбаева, Токтогула, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Пушкина, Мира, Молодежная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Советская, Пограничная, Южная, Западная);

9.00-17.00 — села Студенческое (улицы Беговая, Ново-Садовая, Юбилейная, Намазалы-Ажы), Жаны-Жер (улица Солодовникова), Асылбаш (улицы Кашка Суу, Бира, Омурбека, Тоголок, Сураналы);

9.30-17.00 — село Нижне-Чуйская (улицы Партсьезда, Коммунистическая, Школьная, Гагарина, Октябрь, Фрунзе, Первомайская);

9.00-14.00 — село Национальное (улица Садовая).

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — село Келечек (улицы Набережная, Центральная);

9.00-17.00 — села Тельман (улицы Эгембердиева, Айтымбет), Эркин-Сай (улица Токтогула).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Коргон (улица Тайсадык), Кызыл-Аскер, Арал (улица Школьная).

Иссык-Атинский РЭС