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Общество

В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели ночные рейды. Какие нарушения выявили

В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели рейды и проверили ночные клубы, рестораны и другие развлекательные заведения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, основное внимание уделялось соблюдению законодательства о тишине, недопущению привлечения несовершеннолетних к труду, а также фактам курения в общественных местах.

В ходе мероприятий выявлены следующие нарушения:

  • нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей;
  • случаи привлечения подростков к работе в ночное время суток, а также без оформления трудовых договоров и согласия законных представителей;
  • продажа и предложение кальянов с нарушением требований законодательства;
  • превышение допустимого уровня шума в ночное время.

По выявленным нарушениям составлены административные протоколы. ОВД Иссык-Кульского района напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения норм действующего законодательства. Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336201/
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