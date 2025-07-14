В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели ночные рейды. Какие нарушения выявили

В Чолпон-Ате сотрудники ОВД провели рейды и проверили ночные клубы, рестораны и другие развлекательные заведения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, основное внимание уделялось соблюдению законодательства о тишине, недопущению привлечения несовершеннолетних к труду, а также фактам курения в общественных местах.

В ходе мероприятий выявлены следующие нарушения:

нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей;

случаи привлечения подростков к работе в ночное время суток, а также без оформления трудовых договоров и согласия законных представителей;

продажа и предложение кальянов с нарушением требований законодательства;

превышение допустимого уровня шума в ночное время.

По выявленным нарушениям составлены административные протоколы. ОВД Иссык-Кульского района напоминает предпринимателям о необходимости строгого соблюдения норм действующего законодательства. Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на регулярной основе.