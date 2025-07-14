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Общество

Умер российский актер, режиссер и сценарист Юрий Мороз

Фото из интернета

Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению актера.

Жена Юрия Мороза, российская актриса театра и кино Виктория Исакова, подтвердила факт смерти актера.

ТАСС выяснил, что причиной смерти актера стал рак поджелудочной железы.

Мороз известен по работе над сериалами «Братья Карамазовы» (2008-2009), «Апостол» (2008), «Инквизитор» (2014), «Угрюм-река» (2020). В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность получил после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка» (1982).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336199/
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