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Общество

Мэр города Ош провел утренний рейд на старом центральном рынке

Фото мэрии города Ош. Утренний рейд мэра города, на старом центральном рынке

Сегодня утром мэр города Оша Женишбек Токторбаев провел рейд на территории старого муниципального центрального рынка. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По их данным, в ходе обхода были даны конкретные поручения по вывозу торговых контейнеров с территории рынка, организации уборки и освобождению охранной зоны реки Ак- Бууры.

Отмечается, что данные меры направлены на улучшение санитарного состояния и благоустройства территории, а также на обеспечение безопасности и комфортных условий для жителей и гостей города.

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Мэр подчеркнул важность своевременного выполнения всех поручений и контроля за их реализацией.

Напомним, что 14 июля 2024 года в Ошской области из-за сильных дождей произошел сход селя и река Ак-Буура вышла из берегов. Под водой оказались городской базар и несколько близлежащих сел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336095/
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