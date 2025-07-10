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Общество

Стало известно, каким будет Манас на площади Ала-Тоо

В ночь на 8 июля на центральной площади Ала‑Тоо в Бишкеке началась установка нового памятника Манасу. В отличие от прежней бронзовой статуи высотой около 10 метров новая скульптура впечатляет своими размерами и динамичным дизайном.

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По предварительным данным, на площади будет установлен гораздо более высокий монумент, изображающий Манаса верхом на скачущем коне, поднявшим стяг — символ движения вперед. Лошадь запечатлена в прыжке, а фигура Манаса становится более выразительной и стремительной.

Сообщается, что над новой работой трудились скульптор Тамила Маматова и архитектор Бектур уулу Б., однако официальные детали пока не опубликованы. В пресс‑релизах упоминается лишь кардинальная реконструкция постамента и разработка целого архитектурного образа, куда встроят современную интерпретацию национального эпоса.

Установка нового памятника началась в темное время, чтобы не вызывать ажиотажа: жители города ожидали обычный ремонт, но утром обнаружили, что на площади — уже свежие элементы уникальной композиции.

Комплекс планируется завершить ко Дню независимости КР — 31 августа. Это станет завершающим этапом масштабной реконструкция главного символа города.

Тамила Маматова — известный кыргызский скульптор, выпускница Академии художеств КР и института имени И.Репина в Санкт-Петербурге. Является единственной профессиональной женщиной-скульптором в стране. Автор бюстов Чингиза Айтматова, Таттыбүбү Турсунбаевой, Абая и Мухтара Ауэзова. Лауреат международной премии Artemisia Gentileschi (Италия) и обладательница ордена «Достык» II степени от Казахстана. Ее работы представлены как в Кыргызстане, так и за рубежом, в том числе в Германии, Италии и Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335787/
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