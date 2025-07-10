Стало известно, каким будет Манас на площади Ала-Тоо

В ночь на 8 июля на центральной площади Ала‑Тоо в Бишкеке началась установка нового памятника Манасу. В отличие от прежней бронзовой статуи высотой около 10 метров новая скульптура впечатляет своими размерами и динамичным дизайном.

Читайте по теме Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой

По предварительным данным, на площади будет установлен гораздо более высокий монумент, изображающий Манаса верхом на скачущем коне, поднявшим стяг — символ движения вперед. Лошадь запечатлена в прыжке, а фигура Манаса становится более выразительной и стремительной.

Сообщается, что над новой работой трудились скульптор Тамила Маматова и архитектор Бектур уулу Б., однако официальные детали пока не опубликованы. В пресс‑релизах упоминается лишь кардинальная реконструкция постамента и разработка целого архитектурного образа, куда встроят современную интерпретацию национального эпоса.

Установка нового памятника началась в темное время, чтобы не вызывать ажиотажа: жители города ожидали обычный ремонт, но утром обнаружили, что на площади — уже свежие элементы уникальной композиции.

Комплекс планируется завершить ко Дню независимости КР — 31 августа. Это станет завершающим этапом масштабной реконструкция главного символа города.