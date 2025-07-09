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Общество

Скончался композитор и поэт Маматибраим Бостонкулов

На 71-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, композитор Маматибраим Бостонкулов. Об этом сообщили его родственники и коллеги.

Маматибраим Бостонкулов автор более 200 песен, включая широко известные произведения: «Ыр кесе», «Тагдырга», «Кусалык», «Ак чардагым». Его музыка, наполненная национальным колоритом и лиризмом, занимает особое место в музыкальной культуре Кыргызстана.

из интернета
Фото из интернета. Маматибраим Бостонкулов
Он окончил Кыргызский государственный институт искусств имени Бейшеналиевой в 1987 году. Работал как композитор, сценарист, поэт, редактор и педагог. Многие его песни исполнялись известными артистами, в том числе его дочерью — певицей Гүлсүн Бостонкуловой.

Прощание с Маматибраимом Бостонкуловым состоится сегодня, 9 июля, в селе Толойкон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335741/
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