Скончался композитор и поэт Маматибраим Бостонкулов

На 71-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, композитор Маматибраим Бостонкулов. Об этом сообщили его родственники и коллеги.
Маматибраим Бостонкулов автор более 200 песен, включая широко известные произведения: «Ыр кесе», «Тагдырга», «Кусалык», «Ак чардагым». Его музыка, наполненная национальным колоритом и лиризмом, занимает особое место в музыкальной культуре Кыргызстана.
Прощание с Маматибраимом Бостонкуловым состоится сегодня, 9 июля, в селе Толойкон.