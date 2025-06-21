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Общество

Скончался полковник в отставке Маматкадыр Акматов

Скончался полковник органов национальной безопасности в отставке Маматкадыр Акматов. Об этом сообщает ГКНБ. 

ГКНБ
Фото ГКНБ
Маматкадыр Акматов родился 17 мая 1947-го в селе Кара-Алма Сузакского района Джалал-Абадской области и служил в органах госбезопасности с 1971 по 1992 год.

Посвятил всю свою жизнь защите Родины, обеспечению государственной и национальной безопасности, проходил военную службу на различных оперативных должностях в органах безопасности Киргизской ССР.

С 1977 по 1983 год занимал должность руководителя одного из подразделений управления КГБ по Нарынской области.

В 1983-1988 годах служил заместителем начальника управления КГБ по Таласской области, с 1988-го — в управлении КГБ по Ошской области — начальником отдела, а затем заместителем начальника. В июле 1992 года ушел на заслуженный отдых.

С момента выхода в отставку активно занимался бизнесом, являлся президентом ассоциации международного туризма «Жибек Жолу», открывал авиарейсы из Оша в зарубежные города Стамбул, Дубай, Карачи, Дели, Урумчи и Пекин.

С 1996 по 2000 год находился на службе в Министерстве обороны КР — командиром войсковой части и начальником регионального подразделения ГРУ МО КР.

Награжден ведомственными наградами КГБ СССР, ГКНБ КР, МО КР.

«Все, кому довелось служить рядом с Маматкадыром Акматовичем, запомнили его как настоящего офицера, яркую личность и ответственного сотрудника с высоким чувством долга, патриота своей Родины, образованного и эрудированного человека. Он был отзывчивым, хорошим другом и надежным товарищем. Вырастил не одно поколение достойных чекистов», — отметили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333623/
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