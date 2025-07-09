Минприроды усиливает надзор во время туристического сезона на Иссык-Куле

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики направило специальную рабочую группу из 10 инспекторов в Иссык-Кульскую области для усиления регионального надзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные задачи группы:

⁠пресечение незаконной рыболовной деятельности и охоты;

⁠взаимодействие с органами местного самоуправления, правоохранительными органами и общественными объединениями;

⁠проведение совместных патрулирований по акватории озера Иссык-Куль;

⁠разъяснительная работа среди населения по вопросам защиты биоразнообразия и ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Во время рейдов сотрудники министерства продолжают изъятие браконьерских сетей, лодок и иных средств незаконного промысла. На нарушителей составляют административные протоколы, а в случае серьезного ущерба возбуждают уголовные дела.

Цель всех проводимых мероприятий — сохранение уникальной экосистемы озера Иссык-Куль и биоразнообразия Кыргызстана для будущих поколений.