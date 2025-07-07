8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 11.00-18.00 —жилмассив «Алтын-Казык».
2Нарынская область
- 10.00-19.00 — село Жаны-Талап;
- 10.00-18.00 — село Доболу;
- 8.00-17.00 — город Нарын (районы зданий Соцфонда, налогой службы, лесхоза, ДЭУ-8, РОВД, элеватора);
- 9.30-19.00 — село Чолок-Кайын.
3Таласская область
- 9.00-17.00 — село Кок-Добо.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Отуз-Адыр, Шералы, Борулук, Кара-Добо, Осмон, Кызыл-Абад, Живпром, Садырбай, Кайрагач, Жаны Турмуш, Тойчу, Ражап, Большевик, Медресе, Ташлак, Кызыл-Шарк, Беш-Кашар, Жаны-Алай, город Ош (микрорйаон «Туран», улицы Фучика, Космонавтов, Жаштар, Куренкеева, Толонбаева, Аттокурова, Бердибаева, Сасыкбаева, Акчалова, Жоробекова, Сатылганова, Саматова, Абылкасымова, Курбаналиева, микорайон «Достук», улицы Примова, Атабаева, 65, 49, Навои, Курбанова, 1 Мая, Атабаева, Гулистан, Ремесленников, 222-й квартал, села Кара-Добо, Кайрагач, Жапалак, кирпичный завод), села Кок-Жар, Каранай, Сарыкаңды, Маданият, Найман.