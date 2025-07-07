8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык».

2 Нарынская область Нарынская область

10.00-19.00 — село Жаны-Талап;

10.00-18.00 — село Доболу;

8.00-17.00 — город Нарын (районы зданий Соцфонда, налогой службы, лесхоза, ДЭУ-8, РОВД, элеватора);

9.30-19.00 — село Чолок-Кайын.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — село Кок-Добо.

4 Ошская область Ошская область