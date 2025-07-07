Кыргызстан и Россия укрепляют сотрудничество по развитию ветеринарии

В рамках рабочего визита в Вологодскую область Российской Федерации состоялась двусторонняя встреча директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Улугбека Кожобергенова и заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Максима Увайдова по вопросам развитие двустороннего сотрудничества в сфере племенного животноводства и ветеринарии. Об этом сообщает Минсельхоз КР.

По его данным, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества в агропромышленной сфере, включая развитие племенного животноводства, совершенствование системы ветеринарного контроля, а также укрепление научно-образовательного потенциала отрасли.

Особое внимание было уделено вопросам подготовки и повышения квалификации специалистов в области ветеринарии и животноводства, развитию научных исследований и организации обмена опытом между профильными учреждениями двух стран.



Стороны достигли договоренности о реализации совместных проектов, направленных на развитие племенного животноводства в Кыргызской Республике, внедрение современных генетических технологий и создание условий для устойчивого роста и модернизации отрасли.



Российская сторона выразила готовность предоставить кыргызской стороне перечень племенных хозяйств и доступного племенного материала, пригодного для селекционной работы и повышения продуктивности местных пород сельскохозяйственных животных.



