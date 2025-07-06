7 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 62;

9.00-18.00 — село Орто-Сай (улицы Байтика Баатыра, Рысмендиева, Лесхозная), жилгородок «Совмина»;

9.30-17.30 — улицы Мичурина, Жибек Жолу, Табачная, Керимова, Суюмбаева, Куренкеева, Жуковского, Кузнечная крепость, переулки Авангард, Балыкчинский, Школьный, Алайский, Дунайский, Тургенева;

9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Орозбекова, Терметчикова, Захарьева, переулки Виноградный, Репина, отрезки улиц Алыбаева, Маликова, Репина, Толстого;

9.00-17.00 — улицы Нарвская, 86, отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганской, переулок Донской, отрезки улиц Месароша, Кедейкан, Жайылма, Темировская, Сад, Кронштадская, Набережная, Семетей, Аска-Таш, Профсоюзной, Кубинской, переулки Кеминский, Садовый, село Нижняя Ала-Арча (улицы Архитекторская, Коллекторная, Зеленая), жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1, −2, −4, −5);

11.00-18.00 — жилмассив «Достук» (улица 3-я линия).

2 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кравцова, Бекбоева, Маяковского, Токтогула, Гоголя, Тыныстанова, 60, дома № 52, 54-56 от Кирпичного завода), села Жаны-Арык, Дархан, Жениш, Жон-Булак, Балтабай, Дыйшын, Конкино, Чырак, Кабак, Жети-Огуз, Желе-Добо, Тилекмат, Мундуз, Ан-Остон, Ак-Добо, Ак-Кочкор, Фрунзе, Кутургу.

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Копуро-Базар, Козучак, Арал, Май, Кара-Сай, Кок-Сай.

4 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-19.00 — село Ленинское (тупики Алма-Атинский, ПМК-3, улицы Алма-Атинская, Коммунарская, Подгорная, Восточная);

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Молодежная, Звездная, Молодая Гвардия), Аламедин (улицы Суворова, Зеленая, Пушкина, Пролетарская, Новостройка, ГЭС-3), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозная, Бегалиева, Кара-Суйская, Мыканская, Гидровская, Пролетарская, Новая, Зеленая), Восток (улицы Тельмень, Мирная, Весенняя, Крупская, Молодежная);

11.00-17.00 — села Виноградное (улицы Чуйская, Спортивная, Алма-Атинская, Советская, Молодежная, Фрунзе, Токтогула, 6-ой распред, Ленина, Пушкина, Озерная, Лермонтова, Ленина, Крупской, Школьная, Токтогула, Казиева, Чернышевского, Участок, Суймоналиева, Проектируемая, Контур, Крупской), Васильевка (улицы Октябрьская, Верхняя, Набережная, Комсомольская, Юбилейная, Иманбек, Айбаш, Шаршеналиева, Фрунзе, Солто-Ата, Западная, Восточная), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная);

9.00-18.00 — села Кашка-Суу (улицы Медерова, Достук, Эркин, Ала-Арчинская), Байтик (улица Сейтека);

8.00-17.00 — село Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, Новостройка, Строительная, Проектируемая, Алиакбарова, 16га);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Сосновка (улица Фрунзе), Эрик-Туу, Ийри-Суу, Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Кайырма, Боксо-Жол, Талды-Булакское ущелье, Сосновка (улицы Набережная, Первомайская), Суусамыр;

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, 11, 5, 3, 7, Мира, 14, Ленина, 12, Кожомбердиева, 33, 35, 37);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин, поселок Нур (улица Ладышева), село Каинды (улица Базаркулова);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Бердик (улицы Юбилейная, Бирдик, Аламанова, Красный Милянтан), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина), Бозбармак (улица Тердикбаева);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беш-Курюк (улицы Мааке, Чокенова, Балбак), Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса), Спартак (улицы Горького, Попова);

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Солнечная, Юбилейная), Ак-Башат (улица Комсомольская);

Сокулукский РЭС

12.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Свердлова, Фрунзе, Достук, Ленина, Калинина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Восточная, Московская, Мира, Победы, Садовая, Шопокова, Улан, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Ленина, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Новостройка, Машиностроительная, Фрунзе);

9.00-17.00 — поселок Мирный, села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Проектируемая, Западная, Степная, Станция Сокулук), Сокулук (улица Советская), Кызыл-Туу (улицы Конок, Проектируемая, Шаршенбай), Кызыл-Туу (улицы Бекнияз, Табышалиева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, Лесхоз, Ак-Бешим, город Токмак (улицы Амбулаторная, Пионерская, Дубовицкого, Чкалова, Шамсинская, Ленина, 358);

Иссык-Атинский РЭС