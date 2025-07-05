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Общество

В городе Ош открыли памятник Алишеру Навои

В парке отдыха города Оша состоялось торжественное открытие обновленного памятника великому узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

В церемонии приняли участие мэр Оша Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Кыргызстане, а также горожане и представители культурной общественности.

Памятник, обновленный по инициативе местных властей, называют символом дружбы между кыргызским и узбекским народами. По словам организаторов, цель проекта — сохранение общего культурного наследия и укрепление добрососедских отношений.

«Алишер Навои — одна из ключевых фигур всей тюрко-мусульманской цивилизации. Его творчество объединяет. И сегодня, как никогда, важно напоминать о том, что культура — это мост между народами», — отметил мэр в своей речи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335244/
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