В Бишкеке 6 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Гагарина, Тайлака Баатыра).
У кого намечается той
Айбек Джунушалиев
Родился 6 июля 1976 года. Мэр Бишкека.
Памятные даты
День медицинского работника Кыргызской Республики
Свой профессиональный праздник медики КР ежегодно отмечают в первое воскресенье июля.
В настоящее время в республике около сотни центров семейной медицины, которые представлены 668 группами семейных врачей, также работает множество фельдшерско-акушерских пунктов.
В организациях здравоохранения трудится более 80 тысяч человек.
Всемирный день поцелуя
Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.
Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания.
Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке
Летом 1885 года девятилетнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.
До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.
6 июля 1885-го Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.
Люди, которые меняли мир
Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева
Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.
Автор балета «Али-баба и сорок разбойников» (1975), двух симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано и хора, песен, музыки к кинофильмам и других.
Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.
Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в Национальной телерадиокорпорации КР.
О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.
Умерла в феврале 2022 года.
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