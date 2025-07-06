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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 июля солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Гагарина, Тайлака Баатыра).

У кого намечается той

Айбек Джунушалиев

Родился 6 июля 1976 года. Мэр Бишкека.

Памятные даты

День медицинского работника Кыргызской Республики

gov.kg
Фото gov.kg. Медики в стационаре в КР во время эпидемии коронавируса

Свой профессиональный праздник медики КР ежегодно отмечают в первое воскресенье июля.
В настоящее время в республике около сотни центров семейной медицины, которые представлены 668 группами семейных врачей, также работает множество фельдшерско-акушерских пунктов.

В организациях здравоохранения трудится более 80 тысяч человек.

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

из интернета
Фото из интернета. Луи Пастер

Летом 1885 года девятилетнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.

6 июля 1885-го Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Люди, которые меняли мир

Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева

Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.

Автор балета «Али-баба и сорок разбойников» (1975), двух симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано и хора, песен, музыки к кинофильмам и других.

Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.

Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в Национальной телерадиокорпорации КР.

О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.

Умерла в феврале 2022 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335239/
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