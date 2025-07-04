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Общество

5 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.

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Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Карабаева, Тезекбаева), Ленинское (улица Восточная), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы), Юрьевка (улицы Молодежная, Юрьевская);
  • 8.00-17.00 — села Дачное (улицы Северная, Жукова, Восточная, Ломоносова, 40 лет Победы, Береговая, Ленина, Чехова, Шевченко, Новая, Строительная, Рыбака), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта, Бегалиева, Медицинская);
  • 9.00-16.30 — село Орто-Суу (улица Октябрьская);
  • 9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова);
  • 10.00-13.00 — село Ивановка (западная часть).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335225/
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