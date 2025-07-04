5 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Шопокова, Карабаева, Тезекбаева), Ленинское (улица Восточная), Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы), Юрьевка (улицы Молодежная, Юрьевская);
- 8.00-17.00 — села Дачное (улицы Северная, Жукова, Восточная, Ломоносова, 40 лет Победы, Береговая, Ленина, Чехова, Шевченко, Новая, Строительная, Рыбака), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта, Бегалиева, Медицинская);
- 9.00-16.30 — село Орто-Суу (улица Октябрьская);
- 9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова);
- 10.00-13.00 — село Ивановка (западная часть).