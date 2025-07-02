Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил объекты строительства в Ленинском районе

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал объекты строительства на территории Ленинского района. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Глава столицы проверил организацию сквера по улице Чортекова, детский сад на территории МТУ «Орок», детское дошкольное учреждение в жилом массиве «Ак-Орго» и осмотрел новое здание МТУ № 3.

В сквере выявлены нарушения, которые необходимо устранить. Айбек Джунушалиев поставил задачу демонтировать некачественно установленные объекты и заменить их новыми.

На сегодня в детском саду на территории МТУ «Орок» на 140 мест завершены внутренние отделочные работы, установлены системы видеонаблюдения, выполнены электромонтажные работы и ведется установка современной детской игровой площадки. Детский сад будет оснащен медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной и хозяйственными помещениями. Кроме игровых и спальных комнат, в здании предусмотрен актовый зал. Общая площадь составляет 1 тысячу 363 квадратных метра, а территория — 0,4 гектара.

В детском дошкольном учреждении на 100 мест в жилом массиве «Ак-Орго» завершены работы по устройству фундамента и обратной засыпке. Ведутся работы по устройству колонн первого этажа, а также по монтажу ограждения и наружных инженерных сетей.

Отмечается, что градоначальник поручил учитывать ряд экологических требований, а также обратить особое внимание на безопасность детей, качество работы и благоустройство территории ДОО.

В новом здании МТУ № 3 завершены все строительные работы. Общая площадь здания составляет 150 квадратных метров и состоит из пяти кабинетов. Айбек Джунушалиев напомнил начальнику МТУ об испытательном сроке, поручил усилить работу с населением, навести порядок и озеленить территорию.

На сегодня в сквере на пересечении улиц Мурманской и Абаканской начаты подготовительные работы. Общая площадь территории составляет 2,48 гектара. Проектом предусмотрено создание современного и комфортного общественного пространства, включающего детскую площадку, зону воркаута и беговую дорожку. Для комфортного отдыха и досуга на территории будут установлены скамейки, уличные фонари, беседка с шахматным столом, уличные столы и урны.

При наступлении благоприятных погодных условий на участке планируется высадить 43 лип, 47 платанов восточных, 36 ясеней и 8 плакучих ив. Для полива растений будет проложено 598 ПВХ-труб с форсунками. Также по всей территории будет смонтировано 414 лотков типа Б-2-2 для водоотвода и дренажа.