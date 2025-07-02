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Общество

В Токмаке построят новое инфекционное отделение

На территории старого здания инфекционного отделения Центра общеврачебной практики (ЦОВП) Токмака, находящегося на балансе мэрии, планируется строительство нового современного медицинского объекта. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава со ссылкой на координатора по здравоохранению Чуйской области Алмаза Аскарова.

По его словам, существующее здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не отвечает современным требованиям. В связи с этим принято решение о строительстве нового инфекционного отделения, которое обеспечит надлежащие условия для лечения пациентов и работы медицинского персонала.

Проект будет реализован при финансовой поддержке Катарского благотворительного фонда. Муниципалитет Токмака выделит на эти цели 1,3 миллиона сомов, а основную часть расходов — 5 миллионов — покроет Катарский фонд.

Начало строительных работ запланировано на август-сентябрь 2025 года. Инициатива поддержана Катарским фондом на основании официального письма Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, направленного в апреле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334893/
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