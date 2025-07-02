Что бы вы сделали, став мэром? Отвечают горожане

Если бы вы стали мэром Бишкека, с чего бы начали? Такой вопрос редакция 24.kg задала жителям столицы, и ответы оказались неожиданными, но говорящими о главном — каждый по-своему болеет душой за родной город.

Кто-то предложил простое и житейское: «Установил бы кондиционеры во всех автобусах». Другие мечтают о глобальном: «Вернуть Бишкеку былую славу зеленого города». А кто-то озвучил оригинальные идеи: «Нам нужны фонтаны и специально отведенные места для курения».

Сегодняшний Бишкек — это уже не тот старый, уютный и провинциальный город, каким его помнят многие жители. Он стремительно меняется, превращаясь в шумный, загруженный мегаполис. Но вместе с этим его словно лихорадит.

Кадровые перестановки в мэрии, уголовные дела и недавний арест одного из вице-мэров по подозрению в коррупции — все это говорит о глубоких, системных проблемах в управлении столицей. Город оказался в точке, когда необходим не просто новый мэр, а новый подход, доверие и честный диалог с горожанами.

Пока одни мечтают о прохладе в транспорте, а другие — о тенистых улицах, Бишкек ищет свой новый облик и, возможно, свое новое будущее.