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Общество

В «сердце» Азии: два визита — два вектора, одна стратегия?

На своей странице в социальных сетях эксперт Назгуль Бабаканова опубликовала пост с анализом визита президента Садыра Жапарова в Малайзию и председателя кабмина Адылбека Касымалиева в Китай.

По ее мнению, эти два визита, проходивших одновременно в географически схожих странах, не просто совпадение.

«За этими визитами кроется более глубокая, стратегически продуманная политика Кыргызстана? По сути, эти поездки – своеобразная лакмусовая бумажка, индикатор того, как республика выстраивает свою внешнюю политику в условиях турбулентности глобального мира.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров в Малайзии

Садыр Жапаров в Юго-Восточной Азии (ЮВА), в Малайзии, – это прежде всего взгляд в сторону динамично развивающегося региона, привлекающего к себе все большее внимание инвесторов и бизнесменов со всего мира», - подчеркнула Назгуль Бабаканова.

Она считает, что визит главы государства в Малайзию - это «поиск новых моделей развития, изучение опыта привлечения инвестиций и технологий, поиск новых рынков сбыта для кыргызстанской продукции». 

Но прежде всего, по мнению эксперта, этот визит можно рассматривать как попытку диверсификации внешнеполитических и экономических связей, ведь Юго-Восточная Азия – это регион, который КР только начинает осваивать.

Что касается визита Адылбека Касымалиева в КНР, то, как считает Назгуль Бабаканова, «это, напротив, углубление сотрудничества с давним и стратегическим партнером». И далее: «Визит главы кабмина в Китай – это, вероятно, обсуждение конкретных проектов, решение текущих проблем, укрепление политических связей. Это подтверждение того, что КНР остается одним из ключевых приоритетов во внешней политике Кыргызстана».

АП КР
Фото АП КР. Глава кабмина Адылбек Касымалиев в КНР

В совокупности эти два визита, по мнению эксперта, «демонстрируют стремление КР к сбалансированной внешней политике, основанной на принципе многовекторности. С одной стороны, страна стремится укрепить связи с традиционными партнерами, такими как Китай. С другой - она активно ищет новые возможности для сотрудничества с другими регионами мира, такими как ЮВА».

Такой подход, по словам Назгуль Бабакановой, – это не просто диверсификация рисков, а попытка найти оптимальную модель развития, сочетающую в себе преимущества сотрудничества с разными государствами и регионами.

«Это стремление к самостоятельности и независимости в принятии решений», - подчеркивает она.
Эксперт называет эти два визита не просто протокольными мероприятиями, а «символами новой эпохи в истории Кыргызстана», пытающегося найти свое место в быстро меняющемся мире.
Успех решения этой задачи, резюмирует она, зависит от того, «насколько грамотно и стратегически продуманно будет выстраиваться внешняя политика».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334298/
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