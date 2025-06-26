На своей странице в социальных сетях эксперт Назгуль Бабаканова опубликовала пост с анализом визита президента Садыра Жапарова в Малайзию и председателя кабмина Адылбека Касымалиева в Китай.

По ее мнению, эти два визита, проходивших одновременно в географически схожих странах, не просто совпадение.

«За этими визитами кроется более глубокая, стратегически продуманная политика Кыргызстана? По сути, эти поездки – своеобразная лакмусовая бумажка, индикатор того, как республика выстраивает свою внешнюю политику в условиях турбулентности глобального мира.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров в Малайзии

Садыр Жапаров в Юго-Восточной Азии (ЮВА), в Малайзии, – это прежде всего взгляд в сторону динамично развивающегося региона, привлекающего к себе все большее внимание инвесторов и бизнесменов со всего мира», - подчеркнула Назгуль Бабаканова.

Она считает, что визит главы государства в Малайзию - это «поиск новых моделей развития, изучение опыта привлечения инвестиций и технологий, поиск новых рынков сбыта для кыргызстанской продукции».

Но прежде всего, по мнению эксперта, этот визит можно рассматривать как попытку диверсификации внешнеполитических и экономических связей, ведь Юго-Восточная Азия – это регион, который КР только начинает осваивать.

Что касается визита Адылбека Касымалиева в КНР, то, как считает Назгуль Бабаканова, «это, напротив, углубление сотрудничества с давним и стратегическим партнером». И далее: «Визит главы кабмина в Китай – это, вероятно, обсуждение конкретных проектов, решение текущих проблем, укрепление политических связей. Это подтверждение того, что КНР остается одним из ключевых приоритетов во внешней политике Кыргызстана».

Фото АП КР. Глава кабмина Адылбек Касымалиев в КНР

В совокупности эти два визита, по мнению эксперта, «демонстрируют стремление КР к сбалансированной внешней политике, основанной на принципе многовекторности. С одной стороны, страна стремится укрепить связи с традиционными партнерами, такими как Китай. С другой - она активно ищет новые возможности для сотрудничества с другими регионами мира, такими как ЮВА».

Такой подход, по словам Назгуль Бабакановой, – это не просто диверсификация рисков, а попытка найти оптимальную модель развития, сочетающую в себе преимущества сотрудничества с разными государствами и регионами.

«Это стремление к самостоятельности и независимости в принятии решений», - подчеркивает она.

Эксперт называет эти два визита не просто протокольными мероприятиями, а «символами новой эпохи в истории Кыргызстана», пытающегося найти свое место в быстро меняющемся мире.

Успех решения этой задачи, резюмирует она, зависит от того, «насколько грамотно и стратегически продуманно будет выстраиваться внешняя политика».