Растет уровень агрессии. О влиянии жары на человека рассказал глава НИОЗ

Жара как погодный фактор убивает больше, чем холод, морозы и ураганы вместе взятые. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Национального института общественного здоровья Жаркынбек Касымбеков.
По его словам, не стоит недооценивать воздействие жары на человеческий организм.
«Жара влияет и на поведение людей — они становятся зачастую более агрессивными. В связи с этим очень часто могут происходить конфликты, дорожно-транспортные происшествия и даже преступления. Кроме того, жаркая погода сказывается на внимательности граждан, сконцентрированности. В душных помещениях, где работа требует особого внимания, возможны производственные травмы», — сказал Жаркынбек Касымбеков.
Он добавил, что в периоды аномальной жары облегчение не наступает и в ночное время. В результате организм не успевает восстановиться и набрать силы. Особенно это негативно сказывается на беременных и людях с хроническими заболеваниями.
Глава НИОЗ также призвал контролировать работу электроприборов, чтобы они не перегревались и не приводили к возгораниям.
Жаркынбек Касымбеков остановился на некоторых рекомендациях:
- сокращать время пребывания на открытом солнце(с 11.00 до 16.00);
- носить легкую одежду из натуральных материалов (льна, хлопка) и головной убор светлых оттенков;
- иметь при себе чистую воду и регулярно ее пить;
- исключить алкоголь;
- следить за детьми.