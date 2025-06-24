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Общество

Растет уровень агрессии. О влиянии жары на человека рассказал глава НИОЗ

Жара как погодный фактор убивает больше, чем холод, морозы и ураганы вместе взятые. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Национального института общественного здоровья Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, не стоит недооценивать воздействие жары на человеческий организм.

«Жара влияет и на поведение людей — они становятся зачастую более агрессивными. В связи с этим очень часто могут происходить конфликты, дорожно-транспортные происшествия и даже преступления. Кроме того, жаркая погода сказывается на внимательности граждан, сконцентрированности. В душных помещениях, где работа требует особого внимания, возможны производственные травмы», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Он добавил, что в периоды аномальной жары облегчение не наступает и в ночное время. В результате организм не успевает восстановиться и набрать силы. Особенно это негативно сказывается на беременных и людях с хроническими заболеваниями.

Глава НИОЗ также призвал контролировать работу электроприборов, чтобы они не перегревались и не приводили к возгораниям.

Жаркынбек Касымбеков остановился на некоторых рекомендациях:

  • сокращать время пребывания на открытом солнце(с 11.00 до 16.00);
  • носить легкую одежду из натуральных материалов (льна, хлопка) и головной убор светлых оттенков;
  • иметь при себе чистую воду и регулярно ее пить;
  • исключить алкоголь;
  • следить за детьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333907/
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