Растет уровень агрессии. О влиянии жары на человека рассказал глава НИОЗ

Жара как погодный фактор убивает больше, чем холод, морозы и ураганы вместе взятые. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Национального института общественного здоровья Жаркынбек Касымбеков.

По его словам, не стоит недооценивать воздействие жары на человеческий организм.

«Жара влияет и на поведение людей — они становятся зачастую более агрессивными. В связи с этим очень часто могут происходить конфликты, дорожно-транспортные происшествия и даже преступления. Кроме того, жаркая погода сказывается на внимательности граждан, сконцентрированности. В душных помещениях, где работа требует особого внимания, возможны производственные травмы», — сказал Жаркынбек Касымбеков.

Он добавил, что в периоды аномальной жары облегчение не наступает и в ночное время. В результате организм не успевает восстановиться и набрать силы. Особенно это негативно сказывается на беременных и людях с хроническими заболеваниями.

Глава НИОЗ также призвал контролировать работу электроприборов, чтобы они не перегревались и не приводили к возгораниям.

Жаркынбек Касымбеков остановился на некоторых рекомендациях: