В 2025-м в Кыргызстане отремонтируют 16 объектов здравоохранения

В 2025 году в Кыргызстане проводится капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, работы охватывают различные регионы страны и финансируются из республиканского бюджета.

Всего на эти цели выделено более 480,9 миллиона сомов.

В Минздраве предоставили 24.kg список медучреждений, где проводится капремонт: