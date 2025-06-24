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Общество

В 2025-м в Кыргызстане отремонтируют 16 объектов здравоохранения

В 2025 году в Кыргызстане проводится капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, работы охватывают различные регионы страны и финансируются из республиканского бюджета.

Всего на эти цели выделено более 480,9 миллиона сомов.

В Минздраве предоставили 24.kg список медучреждений, где проводится капремонт:

  • Поликлиника Национального центра онкологии и гематологии,
  • Национальный центр охраны материнства и детства,
  • Столичный центр семейной медицины № 8,
  • Здания Национального центра кардиологии и терапии (первый и второй этапы),
  • Клиническая больница скорой медицинской помощи,
  • Сокулукская районная больница,
  • Поликлиника в городе Сулюкте,
  • Больница в селе Кызыл-Джар Аксыйского района,
  • Больница в селе Кара-Суу Аксыйского района,
  • Центр общеврачебной практики в городе Майлуу-Суу,
  • Медицинское училище в Караколе,
  • Центр общеврачебной практики в Чолпон-Ате,
  • Кардиологическое отделение в Ноокатской территориальной больнице,
  • Таласская областная объединенная больница,
  • Ошская межобластная объединенная больница.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333886/
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