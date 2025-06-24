В 2025-м в Кыргызстане отремонтируют 16 объектов здравоохранения

В 2025 году в Кыргызстане проводится капитальный ремонт 16 объектов здравоохранения. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
По его данным, работы охватывают различные регионы страны и финансируются из республиканского бюджета.
Всего на эти цели выделено более 480,9 миллиона сомов.
В Минздраве предоставили 24.kg список медучреждений, где проводится капремонт:
- Поликлиника Национального центра онкологии и гематологии,
- Национальный центр охраны материнства и детства,
- Столичный центр семейной медицины № 8,
- Здания Национального центра кардиологии и терапии (первый и второй этапы),
- Клиническая больница скорой медицинской помощи,
- Сокулукская районная больница,
- Поликлиника в городе Сулюкте,
- Больница в селе Кызыл-Джар Аксыйского района,
- Больница в селе Кара-Суу Аксыйского района,
- Центр общеврачебной практики в городе Майлуу-Суу,
- Медицинское училище в Караколе,
- Центр общеврачебной практики в Чолпон-Ате,
- Кардиологическое отделение в Ноокатской территориальной больнице,
- Таласская областная объединенная больница,
- Ошская межобластная объединенная больница.