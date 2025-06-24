В некоторых районах Бишкека отключат воду

В части Бишкека 26 июня отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 17.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения: микрорайон «Тунгуч», жилмассивы «Рухий Мурас», «44 Га», «50 Га Кырман».

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе «Сельский» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.