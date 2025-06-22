23 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Менделеева, Путепроводной;

9.30-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Саадаева, Можайского, Витебской, переулок Хайдарканский;

8.00-17.00 — улицы Арашан, Алма-Атинская, Пархоменко, Куликовская, Буденного, Рязанская, Волховская, вдоль БЧК, переулки Кирпичный, Кантемирова, Волховский, Черкесский, Рыбинский;

9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо», улицы Ахунбаева, 183, Кара-Балтинская, переулок Овощной, улица Лумумбы, 50, жилмассив «Дордой», участок 29к, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Садыр-Аке, Каркыра, Биримдик, Арпа, Кыргын, Барчын, Тагай Бий), отрезки улиц Сухомлинова, Бакаева, Целинной, Леваневского;

9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата, Эр-Тайлак, Сары-Булун, Сулуу-Тор);

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Каркыра);

11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия).