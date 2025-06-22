23 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Менделеева, Путепроводной;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Орозбекова, Тоголока Молдо, Саадаева, Можайского, Витебской, переулок Хайдарканский;
- 8.00-17.00 — улицы Арашан, Алма-Атинская, Пархоменко, Куликовская, Буденного, Рязанская, Волховская, вдоль БЧК, переулки Кирпичный, Кантемирова, Волховский, Черкесский, Рыбинский;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо», улицы Ахунбаева, 183, Кара-Балтинская, переулок Овощной, улица Лумумбы, 50, жилмассив «Дордой», участок 29к, жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13);
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Садыр-Аке, Каркыра, Биримдик, Арпа, Кыргын, Барчын, Тагай Бий), отрезки улиц Сухомлинова, Бакаева, Целинной, Леваневского;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Он-Арча, Баба-Ата, Эр-Тайлак, Сары-Булун, Сулуу-Тор);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Жакшылык, Каркыра);
- 11.00-18.00 — село Достук (улицы 4-я линия, 5-я линия).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-15.00 — село Васильевка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Верхняя, Набережная, Юбилейная, Токтогула, Айбаш, Алма-Атинская, Школьная, Ломоносова, Солто-Ата, Иманбек, Виноградная, Чернышевского, Фрунзе, Парковая, Советская, Западная, контур 912, Зеленая, Пушкина);
- 9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Чугуева, Горького, Панфилова, Чернышевского, Гоголя, Алма-Атинская, Фабричная, Проскурякова, Логвиненко, Полевая, Заводская, Гагарина, Первомайская, Маяковского, Пионерская, тупики Некрасова, Фабричный, Кавказский), микрорайон «Учкун» (улицы Кайынды, Путейская, Учкун, Алтын-Бак, Манас, Кенеш, Чымындык, жилмассив «Кырман»), село Лебединовка (улицы Боконбаева, Нарынская, Ошская, Чуйская, Манаса, Угловая, Северная, Таласская, Родниковая, жилмассивы «Айкол», «28 га», «Городок энергетиков», 3-9, 12, улицы Зеленая, 7, 7а, 9);
- 9.00-18.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбет), жилмассив «Кайырма»;
- 8.00-17.00 — село Лебединовка (жилмассивы «50 га», «17 га», «20 га», новостройка, жилмассив «Кырман», улицы Иссык-Кульская, Мадиева, Радужная, Достук, Зерноток, Ынтымак, Ауэзова, 1/2а, Бейшеналиевой);
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Космическая, Абая, Толстого, Российская, Чайкиной, квартал «Бакай», улицы Джамбула, Маяковского, Железнодорожная);
- 9.00-17.00 — села Ак-Башат (улица Центральная), Айдарбек, Арал, Монолдор (улицы Шопокова, Курманов Рыспек, мечеть, школа), Сары-Булак (улица Кожомбердиева), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — ущелье Боожетпес, село Тарылган;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Молодежная, Дивазова, Спортивная, Восточная);
- 9.00-13.00 — село Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая жизнь);
- 14.00-18.00 — Кант (улицы Центральная, Джакыпова, Ванахуна, Микояна, Ташкентская, Белинского);
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Горького, Октябрьская, Советская, Фрунзе, Алма-Атинская);
Московский РЭС
- 9.00-18.00 — село Темен-Суу (улица Маркса);
- 9.00-17.00 — село Сретенка (улица Первомайская);
- 14.00-17.00 — села Садовое (улица Колхозная), Ак-Суу (улица Проездная, железнодорожная станция);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Железнодорожная, Проектируемая, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Топографическая, Садовая, Ала-Арчинская, Заводская, Кирпичная, Первомайская, Полевая, Линейная, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), села Романовка (улицы Гагарина, Тойбаева, Маркса, Фрунзе, Садовая, Набережная, Комсомольская, Полевая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовый), Сокулук (улицы Полевая, Правды, Торговая, Фрунзе, Индустриальная, переулок Новый), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупской, Гоголя, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, Алимжан-Ата, Проектируемая, Кустанайская, Чон-Арык, Кудайберген, 13, контур № 439, Терек-Суу, Алтын-Казык, Жетиген, МТФ-2, Аби-Ордо, Акиш Темирбек, Кожомкул, Фрунзе, Азия-Ордо, Кирова, Учительская, Ай-Кол, Переулок-1, Линия-1 — Линия-7, Линия-10, Линия-12, Линия-13, Достук, Дуйшенбиева, Семиз-Кол, Эне-Сай, Адилет, Баян, Жаштык, Сары-Озон, Сулайман-Тоо, Жангир Аппаз, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Маматемин-Ата, Нур Заман, Хан-Тенири, Улар-Тоо, Манаса, переулки Манас, Ключевой, жилмассивы «Поле-Чудес», «Алтын-Ордо»);
- 9.00-13.00 — село Джаны-Джер (улицы Юбилейная, Советская, Южная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Солодовникова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, Апасова, Бектоо, Мира);
- 9.00-17.00 — поселок Мирный (улицы Киргизская, Мира, Победы);
- 9.00-18.00 — села Студенческое (улицы Артезианская, Ново-Садовая, Юбилейная), Асылбаш (улицы Бира, Кашка-Суу, Омурбека, Тоголок);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Центральная, Степная), Вознесеновка, Эркин-Сай, Орто-Кайырма, Бухара, Тельман, Кум-Арык, Эфиронос;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карой, Советское, Дон-Арык;
- 9.00-18.00 — Токмак (улицы Пушкина, Татарская, Казахстанская, Первомайская, Дунларова, Интернациональная, Дубовицкого, Шамсинская, Пролетарская, Береговая, Трясина, Пионерская, Победы, Овчарова, Ибрагимова, Мичурина, Вишневая, Островская, Абая, Победы, Логвиненко, Гоголя, Герцена);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Станция Ивановка (улицы Заводская, Некрасова, Гагарина), Юрьевка (улица Советская).
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Октябрьская, Туманова, Королькова, Жакыпова, Коенкозова, Кадырова, Айни, Карасаева, Кирова, Кутманалиева, Абдрахманова, Крутикова, Ахунбаева, Кучукова, Советская, Манаса, Либнехта, Бектенова, Гебзе, 69, 71, Кирпичный завод, 56), пгт Пристань, села Жолголот, Ак-Терек, Кичи-Жаргылчак, Чон-Жаргылчак, Барскоон, Талды-Суу, Каджи-Сай, Кызыл-Туу.