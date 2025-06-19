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Общество

В Балыкчи тепловоз протаранил припаркованные у путей автомобили

В городе Балыкчи произошло необычное дорожно-транспортное происшествие — тепловоз столкнулся сразу с несколькими легковыми автомобилями, припаркованными вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщили очевидцы и сотрудники местных служб.


По предварительным данным, машинист не успел затормозить, когда увидел, что рядом с путями находятся автомобили. В результате тяжелый подвижной состав протаранил несколько машин, причинив серьезные механические повреждения. Пострадавших среди людей нет.«Вы не думайте, что наши балыкчинские машины — простушки. Они могут и с поездом потягаться! А эта семерка — вообще крутая. Кажется, именно она остановила поезд», — с юмором прокомментировал один из очевидцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333257/
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