В Джалал-Абаде введена в эксплуатацию новая подстанция

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область принял участие в церемонии открытия новой высоковольтной подстанции 110/35 киловольт «Кок-Арт», расположенной в селе Таран-Базар Сузакского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, подстанция была построена для обеспечения электроэнергией строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, проходящей вдоль Великого шелкового пути. Работы начались в апреле этого года и выполнялись Китайской железнодорожной строительной компанией.

От новой подстанции 110/35 киловольт «Кок-Арт» отходят две линии электропередачи напряжением 35 киловольт:

• ВЛ-35 кВ «Калмак-Кырчын» протяженностью 11 километров,

• ВЛ-35 кВ «Сары-Кыр» протяженностью 35 километров, которая соединяется с ВЛ «Казарман».

Проект был завершен досрочно и сдан в эксплуатацию на основании соглашения между ОАО «НЭС Кыргызстан» и Китайско-Кыргызской железнодорожной строительной компанией. Необходимые мощности для обеспечения подстанции предоставило Джалал-Абадское предприятие электрических сетей.

Присутствующие подчеркнули, что успешная реализация железнодорожного проекта окажет положительное влияние на экономику страны и социальное развитие местных сообществ.