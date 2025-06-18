В части Бишкека 19 июня отключат холодную воду

19 июня будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Район отключения, ограниченный улицами:

Куйручук — 7 Апреля — Достоевского — Куланак;

квадрат: Карадарьинская — Ахунбаева — 7 Апреля — граница между микрорайонами «Улан-1» и «Улан-2»;

Кумушалиева — Алапаева — Кольбаева — Кийизбаева.

Фото мэрии

Отключение связано с устранением аварии на водоводе диаметром 500 и 300 миллиметров в 11-м микрорайоне.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.