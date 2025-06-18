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Общество

В части Бишкека 19 июня отключат холодную воду

19 июня будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Район отключения, ограниченный улицами:

  • Куйручук — 7 Апреля — Достоевского — Куланак;
  • квадрат: Карадарьинская — Ахунбаева — 7 Апреля — граница между микрорайонами «Улан-1» и «Улан-2»;
  • Кумушалиева — Алапаева — Кольбаева — Кийизбаева.

мэрии
Фото мэрии

Отключение связано с устранением аварии на водоводе диаметром 500 и 300 миллиметров в 11-м микрорайоне.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333227/
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