В части Бишкека 19 июня отключат холодную воду

19 июня будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 20.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения, социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Район отключения, ограниченный улицами:
- Куйручук — 7 Апреля — Достоевского — Куланак;
- квадрат: Карадарьинская — Ахунбаева — 7 Апреля — граница между микрорайонами «Улан-1» и «Улан-2»;
- Кумушалиева — Алапаева — Кольбаева — Кийизбаева.
Отключение связано с устранением аварии на водоводе диаметром 500 и 300 миллиметров в 11-м микрорайоне.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.