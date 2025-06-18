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Общество

На Иссык-Куле для комфортного отдыха туристов благоустраиваются пляжные зоны

В целях успешного проведения летнего туристического сезона и создания комфортных условий для отдыхающих, полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области реализуется ряд работ по улучшению инфраструктуры пляжных зон.

В частности на улучшение пляжных зон пансионата «Золотые пески» и центра отдыха «Борбор», расположенных в селе Бостери, из Фонда развития Иссык-Кульской области выделено более 109 миллионов сомов. На сегодняшний день все работы на этих территориях полностью завершены и они принимают отдыхающих.

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В рамках проведенных работ были проложены пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, а также озеленена территория. Установлены общественные туалеты, медицинские пункты, спасательные вышки, раздевалки, теневые навесы, скамейки, мусорные урны и уличное освещение. Также были обновлены старые водопроводные трубы и электросети, построены новые канализационные системы.

Аналогичные работы ведутся и на южном побережье Иссык-Куля. В этом направлении из фонда развития области выделено 15 миллионов сомов на благоустройство пляжных зон Каджи-Сай и Кекилик в Тонском районе, а также 10 миллионов сомов для села Жениш в Джети-Огузском районе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333117/
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