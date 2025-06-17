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Общество

В части Бишкека 18 июня отключат воду

В Бишкеке 18 июня отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 23.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие социально-бытовые и промышленные здания. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Район отключения, ограниченный улицами:

  • Байтика Баатыра — рекой Ала-Арчой — Саманчина — западной стороной Байтика Баатыра — жилым городком «Ала-Арча 3».

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии
Отключение связано с устранением аварии и выносом водовода диаметром 500 миллиметров в 10-м микрорайоне.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333013/
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