В части Бишкека 18 июня отключат воду

В Бишкеке 18 июня отключат подачу питьевой воды с 10.00 до 23.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие социально-бытовые и промышленные здания. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Район отключения, ограниченный улицами:

Байтика Баатыра — рекой Ала-Арчой — Саманчина — западной стороной Байтика Баатыра — жилым городком «Ала-Арча 3».

Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с устранением аварии и выносом водовода диаметром 500 миллиметров в 10-м микрорайоне.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.