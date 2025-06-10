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Общество

В городе Ош заложена капсула под строительство завода по утилизации отходов

В Оше заложена капсула под строительство завода по утилизации отходов.

В мероприятии приняли участие мэр города Женишбек Токторбаев, председатель городского кенеша Болот Баетов, председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Хунань Цзюньсинь Хуаньбао» Дай Даого, а также жители южной столицы и руководители учреждений и предприятий.

В рамках реализации проекта сначала в 2023 году подписан меморандум, а 3 марта 2025-го — соглашение о реализации проекта. Сегодня дан официальный старт строительству завода и заложена его капсула.

Женишбек Токторбаев отметил, что «этот проект является шагом к заботе о будущем, обновлению городской инфраструктуры и обеспечению экологической безопасности». Он также добавил, что на первом этапе построят электростанцию по переработке отходов мощностью до 850 тонн в день, которая сможет производить 30 мегаватт электроэнергии в час.

На следующих этапах также планируется производство тепловой энергии для обеспечения теплом многоэтажных домов и других потребителей Оша в зимний период. Кроме того, предусмотрено строительство солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт.

Ежегодно в городе образуется в среднем 200 тысяч тонн отходов. Если раньше они скапливались на открытых полигонах, загрязняя атмосферу и оказывая негативное воздействие, то теперь будут перерабатываться по современным технологиям, что уменьшит вред для природы.

Общая сумма инвестиций составляет примерно $95 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332165/
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