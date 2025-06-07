В 2025 году российских туристов, прибывающих в Кыргызстан, стало меньше

В этом году российских туристов, прибывающих в Кыргызстан, стало меньше. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Уточняется, что республику в первом квартале 2025-го посетило меньше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по март россияне совершили 52 тысячи туристических поездок в КР. Это на 11,6 процента меньше, чем в первом квартале 2024-го.

Например, в Казахстан за этот же период совершено 440 тысяч туристических поездок граждан России.