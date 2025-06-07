09:50
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В 2025 году российских туристов, прибывающих в Кыргызстан, стало меньше

В этом году российских туристов, прибывающих в Кыргызстан, стало меньше. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Уточняется, что республику в первом квартале 2025-го посетило меньше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по март россияне совершили 52 тысячи туристических поездок в КР. Это на 11,6 процента меньше, чем в первом квартале 2024-го.

Например, в Казахстан за этот же период совершено 440 тысяч туристических поездок граждан России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331811/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан принял 8,9 миллиона туристов в 2024 году
Спасатели эвакуировали мужчину с вершины Комсомол в Ала-Арче
Старт сезона на Иссык-Куле под аккомпанемент стройки, пыли и техники
На озере Сон-Куль пройдет международный конный проект Gallops-2025
Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы
Беларус Кыргызстанды жаңы туристтик багыттардын бири катары карайт
Беларусь рассматривает Кыргызстан как одно из новых туристических направлений
В России разработают халал-стандарт в сфере туризма
В Кыргызстане начнут строить 40 туристических баз — принята программа развития
Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Как отметить Курман айт. Правила, условия и&nbsp;требования праздника Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;каждого жителя приходится не&nbsp;менее 228 килограммов мусора В Кыргызстане на каждого жителя приходится не менее 228 килограммов мусора
Бизнес
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
7 июня, суббота
09:46
В Аксыйском районе началось строительство ряда школ В Аксыйском районе началось строительство ряда школ
09:45
Депо для пассажирских автобусов в плачевном состоянии: мэр Бишкека недоволен
09:33
МИД Кыргызстана окажет помощь трем нигерийцам, у которых изъяли паспорта
09:31
В 2025 году российских туристов, прибывающих в Кыргызстан, стало меньше
09:27
Страны Центральной Азии нацелены на взаимовыгодное партнерство с Индией
6 июня, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 июня: дожди
19:39
Экспо-2025. Национальный день Кыргызстана прошел в Осаке
19:00
Афиша Бишкека на выходные: премьера спектакля, стендап-концерт и воркшоп