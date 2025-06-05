С 2026 года ожидается очередное повышение зарплаты медицинских работников

Сегодня, 5 июня, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в рамках рабочей поездки ознакомился с состоянием аварийных медицинских объектов в селе Ала-Бука Ала-Букинского района.

В частности, торага посетил здание консультативно-диагностического отделения Центра общеврачебной практики, а также лабораторию Ала-Букинского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Оба объекта были построены в 1950-х годах и на сегодняшний день находятся в аварийном состоянии. Здания обветшали, а условия в медицинских учреждениях не соответствуют современным требованиям.

Во время встречи с медицинскими работниками Нурланбек Тургунбек уулу рассказал о проводимых в стране преобразованиях, в том числе в сфере здравоохранения.

«Здоровая нация — основа сильного государства. В этой связи развитие системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений государственной политики. Для того чтобы повысить качество медицинского обслуживания, в первую очередь необходимо улучшить условия труда и повысить заработную плату медработников. Только при уровне зарплаты в 70-80 тысяч сомов и выше можно говорить о профессиональных требованиях, предъявляемых к сотрудникам, и дальнейшем развитии сектора», — сказал он, также добавив, что очередное повышение зарплаты медицинских работников запланировано с января следующего года.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что вопрос модернизации объектов здравоохранения не останется без внимания, и, осмотрев аварийные здания, поручил соответствующим руководителям в кратчайшие сроки приступить к строительству новых зданий.

«Сегодня государственная казна наполнена. В прошлом году рост экономики составил 9 процентов, а по итогам первых пяти месяцев текущего года — уже 13 процентов. Благодаря выверенной экономической политике, а также мерам по легализации теневого сектора и снижению уровня коррупции мы можем направить республиканские средства на полное обновление таких социальных объектов», — заключил торага.