Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, концерты и выставки

10-13 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина

Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

9-10 июня. Этномюзикл «Раймалы и Бегимай»

Раймалы и Бегимай как акыны-певцы воплощают идеалы любви и искусства, но их судьба демонстрирует, что даже самые возвышенные эмоции могут быть разрушены обстоятельствами. Таким образом, произведение подчеркивает, что любовь действительно вечна, однако на ее пути стоят многочисленные преграды. Подробнее

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

11 июня. Шоу-концерт студии «Каусар»

Cцена зажжется от взрывной энергетики, ярких костюмов и танцевального мастерства учеников детской танцевальной студии «Каусар».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

11-15 июня. III Бишкекский международный кинофестиваль

Фестиваль объединяет режиссеров, сценаристов, продюсеров, актеров, кинокритиков и экспертов со всего мира, создавая возможности для профессионального роста, творческого взаимодействия и международного сотрудничества. Также пройдет Неделя французского и немецкого кино.

Программа

12 июня. Праздничный концерт

Выступят народные артисты КР Бакыт Ыбыкеев, Султан Каримов, заслуженные артисты КР Тилек Найманбаев, Каныкей Раймалиева, Галина Кетова, лауреаты международных конкурсов Миран Жанарбаев, Розалия Аманбаева, Анастасия Гриб, Сафина Самиева, ансамбли «Сувенир», «Асса-Пати», «Дружба», «Иверия», «Дустлык», «Шаттык», «Таберик», «Улыбка», «Исламей».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.30.

12 июня. Бенефис Михаила Калюжного

Этот вечер станет настоящим праздником для всех поклонников его творчества. Зрителей ждут яркая и насыщенная программа, включающая в себя лучшие номера из спектаклей с участием Михаила Калюжного. В концерте примет участие шоу-балет Elegant.

НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

12 июня. Кинопремьеры

«Астрал. Остров проклятых» (ужасы). Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница. Проклятые души ее пациентов, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.

«Материалистка» (мелодрама). Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Мастерски соединяя сердца, сама она остается убежденной холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддается никаким формулам и расчетам.

«Память сердец» (мелодрама). Талантливый ювелир Хуан Пабло отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но что-то не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же спустя несколько лет Хуан делает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу.

13 июня. Спектакль «Не может быть»

Это три истории о превратностях любви: «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба».

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

13 июня. Концерт «Душа кочевника в симфонии времени»

Чуйский камерный оркестр приглашает на концерт классической музыки. В программе произведения кыргызских композиторов и авторов стран Содружества, вплетенные в академическое звучание, как орнамент в ковер предков. За дирижерским пультом народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.